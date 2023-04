Mehr als die Hälfte der Briten will nicht für Charles' Krönung zahlen

Mehr als die Hälfte der Briten will einer Umfrage zufolge nicht, dass die anstehende Krönung von König Charles III. mit Steuergeldern bezahlt wird.

Die am Dienstag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov ergab, dass 51 Prozent der Befragten finden, die Zeremonie am 6. Mai sollte nicht von der Regierung bezahlt werden; 32 Prozent sprachen sich dafür aus, 18 Prozent waren unentschieden.

Konzert am Sonntag

Die britische Regierung hat noch nicht mitgeteilt, wie viel die Feierlichkeiten insgesamt kosten werden. Neben der Zeremonie in Westminster Abbey am Samstag wird es am Sonntag ein Konzert mit internationalen Stars am Schloss von Windsor geben. Nicht zuletzt wegen der großen Sicherheitsvorkehrungen wird allerdings davon ausgegangen, dass die Kosten sich auf mehrere zehn Millionen Pfund belaufen werden. Dazu kommt ein landesweiter zusätzlicher Feiertag, der volkswirtschaftliche Kosten mist sich bringen wird.