Hockey-Showdown im Herrenried

Im Halbfinal-Rückspiel der Ö-Eishockey Liga muss der SC Hohenems am Samstag gegen Kapfenberg einen Dreitore-Rückstand aufholen.

Hohenems . Nach der 4:7 Niederlage vor einer Woche in Leoben gegen die Kapfenberg Kängurus stehen die HSC Cracks zwar mit dem Rücken zur Wand, doch auf eigenem Eis und mit den Fans im Rücken wollen die Steinböcke am Samstag Abend den Einzug ins Finale der Ö-Eishockey Liga fixieren.

„Kapfenberg hat vor einer Woche verdient gewonnen. Aber am Samstag wartet ein neues Spiel und da werden wir von Beginn an bereit sein“, blickt HSC Trainer Bernd Schmidle auf das entscheidende Duell gegen die Kängurus. Dazu hofft der Emser Coach auch auf die Heimstärke – in insgesamt elf Heimspielen mit dem Viertelfinale gegen die Sharks Gmunden eingerechnet, hat der HSC elf Siege eingefahren, 83 Volltreffer erzielt und nur 18 Gegentreffer kassiert.