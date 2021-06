Goalie Lang bleibt den Rothosen erhalten

Max Lang verlängert Vertrag beim FC Dornbirn, Thomas Baldauf kommt.

Dornbirn. Gute Neuigkeiten aus dem Rothosen-Lager: Torhüter Maximilian Lang verlängert seinen Vertrag bei den Rothosen um ein Jahr bis Sommer 2022. Der 24-Jährige geht nun in seine sechste Saison bei seinem Stammverein. Nach dem Gewinn der Regionalliga West 2018/19 stieg er mit der Mannschaft in die 2. Liga auf und bestritt seither 11 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, in der er zwei Mal seinen Kasten sauber halten konnte.