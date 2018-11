GNTM-Finalistin Jasmin aus Dornbirn ist schwanger

Bei "Germany's Next Topmodel" belegte Jasmin aus Dornbirn 2016 den vierten Platz. Auf Instagram verkündete die Vorarlbergerin jetzt, dass sie Mutter wird.

Ein Beitrag geteilt von ℐ.ℒ ♛ (@jasminleonie.official) am Nov 5, 2018 um 1:49 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Dornbirnerin nahm im Jahr 2016 an der TV-Show “Germany’s Next Topmodel” teil und kämpfte mit vielen anderen jungen Frauen um den Sieg. Am Ende belegte die damals 21-Jährige den vierten Platz.