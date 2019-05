GMG meets voice - Special Guest Nina Fleisch

Gemeindemusik Götzis 1824 begeisterte mit neuem Konzept

Götzis Gestartet wurde mit Marchissimo in das Konzert der Gemeindemusik Götzis 1824. Weiter ging es mit West Side Story. Verschiedene Jazzströmungen, klassische Oper und lateinamerikanische Tanzmusik wurde in diesem kulinarischen Werk von Meister Leonard Bernstein vereint. Mit dem Werk Machu Picchu wurden Erinnerungen zurück an eine Inka-Stadt von der Zerstörungswut bis hin zur Entdeckung der Stadt im Himmel geweckt.

Nach der Pause gratulierte die Gemeindemusik Götzis Johannes Roithner für 25 Jahre Mitgliedschaft beim Vorarlberger Blasmusikverband und Markus Summer zum 2ojährigem Kapellmeisterjubiläum. Nina Fleisch gestaltete den zweiten Teil und begeisterte das Publikum mit Songs von Amy Winehouse, Edith Piaf oder „A night like this“ von Caro Emerald. „Eine große, aber sehr spannende Herausforderung mit einer Blasmusik Kapelle zu spielen. Eine ganz neue Erfahrung, genial mit soviel anderen Musikern gemeinsam auf einer Bühne zu stehen“, so Fleisch.

„Ich kenne kaum jemand der so vielseitig ist wie Nina und viele verschiede Stilrichtungen singen kann“, freute sich Dirigent Markus Summer über den gemeinsamen Auftritt. Das Publikum sah dies genauso und so gab es am Ende viel Applaus für die Musiker. Kuno Ellensohn erwartete eine besondere Überraschung zum 74. Geburtstag. Nina und die Musiker sangen gemeinsam mit dem Publikum ein „Happy Birthday“.

