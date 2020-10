Glyphosatverbot für Europarechtsexperten "machbar"

Die rechtlichen Voraussetzungen für ein Glyphosatverbot in Österreich sind weiterhin umstritten. Der Ansicht des Landwirtschaftsministeriums, dass ein Verbot zwangsläufig gegen EU-Recht verstößt und daher nicht umsetzbar ist, widersprach der Europarechtsexperte Geert Van Calster in einem Hintergrundgespräch der Umwelt-NGO Global 2000. Aus seiner Sicht wäre ein solches Verbot "machbar". Bei der rechtlichen Einschätzung geht es um ein juristisches Detail.

Für Van Calster handelt es sich bei der Antwort eben um eine "Bemerkung" - dies hätte auch die Kommission so ausgedrückt. "Hätte die Kommission ihr Schreiben an Österreich nicht als 'Bemerkungen', sondern als 'ausführliche Stellungnahme' klassifiziert, könnte man diese tatsächlich als 'klare Absage der EU-Kommission an das österreichische Glyphosatverbot" - zumindest an den Entwurf in seiner gegenwärtigen Form - interpretieren", sagte Van Calster.