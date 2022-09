Glühende Sohlen für herzkranke Kinder

Wohltätigkeitslauf für herzkranke Kinder am Samstag in Bludenz.

Am Samstag steht die Sparkasse Sport Arena in Bludenz ganz im Zeichen vom Herzlauf Vorarlberg. Unter dem Motto "Achte auf dein Herz und laufe für meins!" gehen große und kleine Laufbegeisterte in jeweils drei Distanzen an den Start für die gute Sache. Dieter Reis ist Obmann des Trail Running Teams Vorarlberg und organisiert den diesjährigen Herzlauf. "Mit jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer werden herzkranke Kinder und deren Familien durch die Organisation Herzkinder Österreich unterstützt", sagt Reis am Mittwochabend bei Vorarlberg LIVE. Jährlich kommen über 1000 Kinder mit angeborenem Herzfehler auf die Welt. "Bei vielen sind Reha und Operationen notwendig, bei denen für die Familien hohe Kosten anfallen. Auf diese Problematik soll der Lauf aufmerksam machen."