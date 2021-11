Glücksmomente auf vier Rollen

Der „All Kids On Skates“-Familiensporttag in der Stadthalle sorgte für Begeisterung.

Dornbirn. Im wahrsten Sinne des Wortes „überrollt“ wurden die Helfer des RHC Dornbirn beim „All Kids On Skates“-Familiensporttag vergangenen Sonntag in der Dornbirner Stadthalle. Trotz herrlichem Herbstwetter, nutzten zahlreiche Familien mit ihren Kindern das Angebot, einmal „Rollsportluft“ zu schnuppern.

Bei verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit und Treffsicherheit unter Beweis stellen, erste Versuche auf Rollschuhen unternehmen, die Schusskraft bei der Geschwindigkeitsmessung erproben oder die Zielsicherheit an der Torschusswand prüfen. „Der Andrang war zwischenzeitlich so groß, dass sogar alle Leihrollschuhe im Einsatz waren und die Kinder Wartezeiten in Kauf nehmen mussten“, freute sich Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. Alle Kinder die den Parcours erfolgreich absolvierten, wurden am Ende mit einem kleinen Geschenk belohnt. Wer noch Lust hatte, konnte sich in der Schminkecke ein originelles Gesicht zaubern lassen.