Glückliche und ­zufriedene Jahre

Ein langes, glückliches Leben mit Höhen und Tiefen, darauf blicken Marianne, geb. Penzendorfer, und Siegfried Berchtold im Kreis ihrer Lieben heute zurück.

Sie waren ihren Kindern immer ein Vorbild und sind sehr stolz darauf, dass die Kinder ebenso glücklich verheiratet sind, wie sie.

Die Jubilare sind beide in Götzis aufgewachsen, wo sie schöne Kinder- und Jugendjahre verbrachten. Marianne arbeitete bis zur Eheschließung in Götzner Textilbetrieben, Siegi stellte seine Arbeitskraft bis zur Pensionierung über Jahrzehnte dem Recycling-Unternehmen Loacker zur Verfügung.

Familiengründung

Ein bisschen nachgeholfen hat Siegi, damit Marianne auf ihn aufmerksam wird. Er sorgte dafür, dass sie sich immer wieder begegneten und so dauerte es nicht lange, bis Marianne Siegi sympathisch fand und sich ebenfalls verliebte. Am 15. November 1958 war dann endlich der ersehnte Hochzeitstag. Nach einem schönen Hochzeitsfest hatte sie der Alltag wieder, und ihren Traum von einem Eigenheim setzten sie mit viel Fleiß, Sparen und Eigenleistung in die Tat um. Für beide war es selbstverständlich, dass Mariannes verwitweter Vater mit einzog und bis zu seinem Lebensende dort eine schöne Zeit verbrachte.

Das neuerbaute Haus füllte sich bald mit Kinderlachen. 1961 erblickte Tochter Andrea das Licht der Welt, gefolgt von Sabine 1963, 1966 kam Sohn Roland dazu und 1977 vervollständigte Heidrun die Familie.

Lebensjahre

„Wir haben die Kinder bei ihren Berufswünschen immer unterstützt. Andrea wollte Lehrerin werden und hat bis zur Pensionierung im Herbst die Kleinsten in die Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeweiht. Mit ihrem Mann Manfred genießt sie die gewonnene Zeit, ihr Sohn Tobias lebt in Wien. Sie wohnt in der Nähe und verwöhnt uns mit ihrer Fürsorge. Roland lebt in Kanada und führt eine Großbäckerei.

Sabine ist in den USA als Catering-Unternehmerin ebenfalls erfolgreich und hat sogar schon Ex-Präsident Barak Obama beliefert. Sie ist mit Dexter Paul verheiratet und hat uns die Enkel Nasia, Brandon und Jordan geschenkt“, berichten die Jubilare. „Bis 2016 sind wir 18 Mal nach Übersee geflogen, jetzt kommen die Kinder zu uns, Sabine zweimal im Jahr und Roland ­einmal, wir freuen uns immer sehr sie zu sehen“, freute sich das Jubelpaar.

2010 verstarb Schwiegersohn Alexander und 2015 Tochter Heidrun, die auch den Tod ihrer jüngsten Tochter Naila beklagen mussten. Ihre beiden Töchter Xenia und Alexa wurden liebevoll in die Familie ihres Onkels aufgenommen und besuchen die Großeltern gerne. Gemeinsam hat die Familie diesen Schicksalsschlag gemeistert.

Ruhe gefunden

Marianne und Siegi sind ruhiger geworden, sie passen ihr Leben ihrem Alter an, sind aber immer noch sehr gesellig und interessiert am Tagesgeschehen. An Sonntagen treffen sie sich seit einigen Jahren meist mit ihrer Clique in unterschiedlichen Lokalen in Götzis und Umgebung zum Plaudern und Neuigkeiten austauschen. Sie werden abgeholt und wieder heimgebracht, wofür das Paar sehr dankbar ist. Siegi nimmt ab und zu sein Örgele mit und spielt für seine Freunde auf.

Marianne strickt gerne Socken, „die kommen bis Amerika und Kanada“, lässt sie wissen. Ihre Kuchen sind ein Gedicht und sie verwöhnt ihren Mann gerne mit kulinarischen Köstlichkeiten. Nach dem guten Essen rollt er sich dann auf sein „heiliges Kanapee“, kuschelt sich in sein Kissen, auf dem „Siegis Schnarch Ecke“ steht und ruht sich aus. Marianne macht es sich auf der Eckbank bequem und Tochter Andrea staunt oft über das zweistimmige Schnarch-Konzert ihrer Eltern.

Rückblickend sind sich Marianne und Siegi Berchtold einig, dass ihre Ehe so verlaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben. Schmunzelnd meint Siegi, dass er Marianne folgen muss und sie ihm, denn er geht Streit aus dem Weg und mag es nicht, wenn es laut wird. Mit der Gesundheit ist das Jubelpaar im Moment zufrieden, „so wie es kommt, nimmt man es an.“