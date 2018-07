Glückliche Gewinnerin fährt jetzt auf Swift ab

Schwarzach - Sabrina Felder (29) hat beim großen WM-Gewinnspiel ein Auto gewonnen.

Die Lustenauerin Sabrina Felder kann ihr Glück noch immer nicht fassen. „Ich muss sagen, ich bin wirklich baff“, beschreibt die 29-Jährige ihre Gefühlslage während sie ihr neues Auto bestaunt. Sie hat in den vergangenen Wochen nicht nur gemeinsam mit ihrem Freund Daniel bei den WM-Partien vor dem Bildschirm mitgefiebert und im Familienkreis fleißig getippt, sondern auch bei allen vier Runden des großen VN-Gewinnspiels mitgeschätzt. „Beim Schätzen bin ich allerdings ordentlich daneben gelegen“, verrät Sabrina Felder und lacht. Als dann unter allen Teilnehmern der Hauptpreis verlost wurde, war ihr die Glücksfee aber hold. „Ich konnte es erst gar nicht glauben, als der Anruf kam. Vor lauter Aufregung konnte ich gar nicht mehr weiterarbeiten“, erzählt die Gewinnerin, die sich nun über den schnittigen Suzuki Swift im Wert von über 20.000 Euro freuen darf.

Während in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft über die Bühne ging, gab es beim WM-Gewinnspiel von VN und VOL.AT für die Vorarlberger gleich mehrere tolle Preise zu gewinnen. Jede Woche wurde der Kofferraum des Suzuki Swift mit unterschiedlichen Gegenständen gefüllt, deren genaue Anzahl es zu erraten galt.

In der ersten Spielwoche ging es darum, wie viele Flaschen Fohrenburger Oberländer Ur-Spezialbier sich im Kofferraum des Autos befanden. Die Dornbirnerin Sonja Holzmüller lag mit 189 goldrichtig und darf sich nun über einen Jahresvorrat an Getränkespezialitäten von Fohrenburger freuen. Ihr Sohn Felix nahm den Gewinn in Empfang.