Glückliche Gesichter bei Gewinnübergabe

Bei einem Frühstück im Johann wurden die Preise des Adventspiels der Hofsteigkarte überreicht.

Lauterach. In der Hofsteigregion lohnte sich das Einkaufen in der Vorweihnachtszeit gleich doppelt – in den zahlreichen Fachgeschäften fanden sich nicht nur Weihnachtsgeschenke für jeden Geschmack, sondern es wartete auch ein Gewinnspiel auf die Einkäufer. Bei allen Partnerbetrieben der Hofsteigkarte waren Gewinnspielkarten aufgelegt, die gleich vor Ort ausgefüllt und abgegeben wurden. Auch die Leser der Wirtschaftszeitung der Region Hofsteig konnten ihr Glück per Kupon versuchen. Insgesamt wurden unter allen Teilnehmenden 24 Adventpreise im Gesamtwert von über 3000 Euro verlost.