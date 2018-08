Glückliche Ferienzeit

Das Ferienprogramm der Werkstätte Bludenz und Ludesch der Caritas Vorarlberg bietet für Kinder und Jugendliche mit heilpädagogischem Förderbedarf unbeschwerte Ferientage und viele unvergessliche Erlebnisse.

Besuch in der Werkstätte Bludenz: Lustiges Stimmengewirr und reges Treiben. Kathrin sucht in ihrem Rucksack die Jausenbox, Jana sitzt bereits auf ihrem Platz am Tisch. Am Vormittag waren die zwölf Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren mit heilpädagogischem Förderbedarf bereits auf dem Spielplatz, nun ist es Zeit für eine Jause. Die Kinder genießen das abwechslungsreiche Ferienproramm in vollen Zügen. Neben zahlreichen Ausflügen in die Natur oder auf Spielplätze waren die Besuche bei der Feuerwehr in Gisingen und in der JUFA-Kletterhalle in Gantschier besonders spannende Erlebnisse.