Glückliche 60 Jahre Gemeinsamkeit

Zehn Jahre sind wie im Flug vergangen, und nach der goldenen Hochzeit wird heute bei Edith und Hannes Ablasser die diamantene Hochzeit gefeiert.

Viele Glückwünsche von der Familie, Freunden und Bekannten werden auch heute das Jubelpaar erreichen.

Edith und Hannes Ablasser stammen beide aus Frohnleiten in der Steiermark, sie sind dort aufgewachsen und haben die Schule besucht. Dort lernten sie sich auch kennen, und die Liebe ließ nicht lange auf sich warten. Als Edith 17 Jahre alt war, wagte sie den Schritt in die Ferne, kam nach Vorarlberg und fand in der Textilbranche eine Anstellung. Hannes folgte ihr bald nach und wurde als Fliesenleger eingestellt.

Neuer Lebensabschnitt

Zu einem großen Familienfest wurde 1963 die Hochzeit von Edith und Hannes in Frohnleiten. Zurück im Ländle schmiedeten sie Pläne für ihr zukünftiges Eigenheim. Ein Grundstück war bald gefunden und es entstand, mit viel Eigenleistung hochgezogen, das gewünschte Traumhaus, in dem sie 1976 glücklich ihr Wunschkind, Sohn Mario, in die Arme schlossen. Edith gab ihre Arbeit als Abteilungsleiterin und auch im Labor der Firma F.M. Hämmerle auf und widmete ihre Zeit der Erziehung der Kinder und dem Wohl des Ehemannes. Zur Freude aller erblickte Tochter Sandra 1985 das Licht der Welt, und die Familie war nun komplett. Edith gestaltete ihr Zuhause zu einem gemütlichen Heim mit einem gepflegten Garten, in dem Hannes ein Biotop anlegte, in dem sich viele Fische wohlfühlen.

Ruhige Zeit

Seit der Pensionierung verbringen die Jubilare viel Zeit gemeinsam. Seit über 30 Jahren ist Miami Platja (Provinz Tarragona) in Spanien ihr bevorzugtes Urlaubsziel, wo sie sich in ihrer Ferienwohnung vom Alltagsstress erholen und neue Kraft tanken. Mit Wandern, Laufen und Fahrradfahren halten sich Edith, die viel unterwegs ist, und Hannes fit. Bei guter Gesundheit und nach einem arbeitsreichen Leben können die beiden die nun etwas ruhigere Zeit genießen.

Als gute Köchin verwöhnt Edith ihre Familie und Freunde mit kulinarischen Köstlichkeiten, die alle sehr zu schätzen wissen. Hannes ist leidenschaftlicher Handwerker und hilft mit seinem Talent gerne, wann immer er gebraucht wird. So sind seine helfenden Hände auch bei seinen Kindern stets willkommen, wenn es um Tätigkeiten rund ums Heim oder im Garten geht. Das notwendige Kleinholz für den Kachelofen macht sich nicht von allein – auch hier ist Hannes jedes Jahr mit viel Leidenschaft dabei, den notwendigen Vorrat für den Winter selbst anzulegen.

Die Eheleute Ablasser sind gesellige Menschen und im Freundeskreis sowie der Nachbarschaft aufgrund ihrer Gastfreundlichkeit sehr beliebt. „Auf ein Enkelkind, würden wir uns schon sehr freuen“, meinten sie schmunzelnd vor zehn Jahren. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen und sie sind inzwischen stolze Großeltern des sechseinhalbjährigen Adrian und des zweieinhalbjährigen Pius. Sie genießen die Zeit mit ihnen und sie werden selbstverständlich von Oma und Opa ordentlich verwöhnt.