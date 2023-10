Glücklich werden: 10 Experten-Tipps können dir dabei helfen!

Glücklich zu sein, ist keineswegs ein unerreichbares Ziel. Besonders in Zeiten anhaltender Krisen ist es entscheidend, täglich eine Dosis Glück zu erfahren.

Liebe und Sex

Essen und Trinken

Haben Sie schon einmal bemerkt, wie das reichhaltige Buffet am ersten Tag eines All-inclusive-Urlaubs am Ende der Reise seinen Reiz verliert? Dieses Phänomen zeigt, dass Glück auf vorherigem Mangel beruht. Selbst eine einfache Schüssel Reis kann besser schmecken als Kaviar, wenn man zuvor einen gewissen Hunger verspürt hat. Dasselbe Prinzip gilt für Getränke – ein oder zwei Gläser Wein können Wohlbefinden auslösen, doch Maßhalten ist entscheidend.

Vorfreude

Vorfreude, in angemessenen Maßen gepflegt, stellt eine mächtige Quelle des Glücks dar. Das Warten auf ein perfekt gezapftes deutsches Bier erzeugt beispielsweise freudige Erwartungen, vergleichbar mit dem tatsächlichen Genuss. Während Vorfreude nicht unmittelbar das intensive Glücksgefühl des Ereignisses selbst hervorruft, hält sie dafür länger an.

Haustiere

Lachen

Einkaufen / Shopping

Richtiger Beruf

Streben Sie eine berufliche Laufbahn an, in der Sie etwas schaffen, auf das Sie stolz sein können, und das Sie tagelang bewundern. Was Ihnen zu Hause Freude bereitet, wie beispielsweise die Gartenarbeit, sollte sich auch in Ihrer Arbeit widerspiegeln. Wenn es Ihnen Spaß macht, andere zu begeistern, sollten Sie eine berufliche Tätigkeit in Betracht ziehen, bei der Sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.