Aufregung und Vorfreude zum ersten Schultag

An der Volksschule Rotkreuz feierten 80 Kinder ihren ersten Schultag.

Lustenau. Am Montag war es so weit und Vorarlbergs Schüler durften nach neun Wochen Sommerferien wieder in die Schule gehen. Für viele Kinder ein aufregender Tag. Besonders die 80 Erstklässler der Volksschule Rotkreuz fieberten diesem Tag mit Freude entgegen. Die VN waren vor Ort und begleiteten die Kinder an diesem bedeutenden Tag.