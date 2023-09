Glocken rufen zur Wallfahrtswoche mit Kilbi

Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, steht in Tschagguns die Wallfahrtswoche auf dem Programm. Abgeschlossen wird diese mit einem Festgottesdienst in der Kirche und anschließender Kilbi am Schulplatz.

„Die Gläubigen kommen aus allen fünf Pfarrgemeinden des Pfarrverbandes Mittleres Montafon und darüber hinaus”, freut sich deren Leiter, Mag. Hans Jürgen Tinkhauser. Fast alle Messfeiern während der Wallfahrtswoche beschloss er mit dem Wettersegen; so auch den Jugendgottesdienst für Jung und Alt, der unter dem Motto „Glaube, Liebe, Hoffnung” gestanden war. Mitgestaltet haben die Liturgie die Mitglieder der Montafoner Jugend Pfarre, kurz „Mojupf” genannt. Die Leitung der Mojupf liegt in den Händen von Simone Bahl.

Programm Pfarr- und Wallfahrtskirche „Mariae Geburt” in Tschagguns:

Freitag, 8. September, 19 Uhr Rosenkranzgebet, 19:30 Uhr Patrozinium (Festgottesdienst mit dem Kirchenchor); Samstag, 9. September, 8 Uhr Rosenkranzgebet, 8:30 Uhr Wallfahrtsmesse; Sonntag, 10. September, Festgottesdienst mit der Harmoniemusik Tschagguns und dem Kirchenchor Tschagguns, Jahrtag für Robert Bitschnau.

„Tschagguser Kilbi”