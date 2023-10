Glitzerverbot - EU verbietet Verkauf von Mikroplastik

Die EU hat angekündigt, den Verkauf von Mikroplastik zu verbieten, darunter auch loser Glitzer. Die betroffenen Produkte reichen von Kunststoffteilchen in Sportanlagen bis hin zu Kosmetika und Spielzeug. Dies hat zu einer kontroversen Diskussion und Hamsterkäufen geführt.

Das Verbot von Mikroplastik, einschließlich des Glitzers, wird in der EU ab Mitte Oktober in Kraft treten, während in anderen Fällen das Verkaufsverbot in den kommenden Jahren umgesetzt wird. Besonders betroffen ist die Kosmetikbranche, die sich bereits auf die Veränderungen einstellt.