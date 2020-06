Glimmbrand und Rauch im Emser Otten-Wirtschaftspark

Löschversuche der Arbeiter schlugen fehl. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr waren drei Mitarbeiter einer Baufirma im Otten-Wirtschaftspark in Hohenems bei der Halle A28 mit Flexarbeiten beschäftigt. Dadurch gerieten Funken in den Zwischenraum zwischen dem Holzdach und der Hallendecke des Gebäudes, wodurch es zu einem Glimmbrand und starker Rauchentwicklung kam.