Gleitsichtbrillen sind eigentlich eine praktische Sache. Denn sie ermöglichen gutes Sehen im Nah- und Fernbereich, und das gleichzeitig. Dennoch wird oft über eine schwierige Eingewöhnungsphase geklagt.

Vor allem das Gehen über Treppen erzeugt häufig das Gefühl, daneben zu treten, weil die Stufen plötzlich höhenversetzt erscheinen. Das kann besonders im Alter die ohnehin schon erhöhte Sturzgefahr zusätzlich verschärfen. Was allerdings nicht sein sollte, wie der Landesinnungsmeister der Optiker, Rudi Präg betont. Das Alter sei kein Grund, auf eine Gleitsichtbrille zu verzichten. „Bei der Anschaffung einer Sehhilfe kommt es in erster Linie darauf an, wofür sie benötigt wird“, erklärt Präg. Eine Gleitsichtbrille zu kaufen, nur weil man sie vielleicht irgendwann auch für den Fernbereich brauchen könnte, hält er für unsinnig. „Es ist in jedem Fall eine individuelle Abklärung nötig.“