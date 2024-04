Gleitschirmpilot blieb in Felswand hängen

Ein 40-jähriger Gleitschirmpilot blieb, als er bei einem Flugversuch, in einer Felswand hängen.

Buchstäblich hängen geblieben ist ein 40 Jahre alter Österreicher am Freitag, als er in Flirsch am Arlberg (Bezirk Landeck) versuchte, mit seinem Gleitschirm im Nahbereich einer Felswand an Höhe zu gewinnen. Laut Polizeiangaben wurde er dabei von einer Windböe erfasst und gegen die Wand gedrückt. Dort verfing sich der Gleitschirm in Latschenkiefern und der Mann blieb unverletzt hängen.