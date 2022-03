Gleichberechtigung und Zusammenhalt

Das 6th HUMAN VISION film festival ist erfolgreich gestartet.

2016 wurde dieses besondere Festival am Spielboden in Dornbirn entwickelt und zeigt auf, wo Menschenrechte verletzt, aber auch gewahrt und gefeiert werden. An acht Tagen werden hauptsächlich durch das Medium Film, aber auch durch weitere Erzählformate, wie Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen, Workshops und dergleichen, Einblicke in die Vielfalt der Themen geboten, sowie Impulse gesetzt, was Jede(r) von uns für den Schutz von Menschenrechten tun kann.