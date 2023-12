Gleich mehrere Großevents: Das hält 2024 für Sport-Fans bereit

Das Sportjahr 2024 kündigt sich mit einer Fülle von hochkarätigen Sportveranstaltungen an. Im Fokus liegen dabei die Olympische Spiele in Paris und die Fußball-EM in Deutschland im Sommer.

Von der Olympiade, der Fußball-EM bis hin zu den weltberühmten Tennis-Grand-Slams und spektakulären Skirennen – das Jahr 2024 bietet für Sportfans rund um den Globus ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.

Olympische Sommerspiele 2024 in Paris

Die Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris stattfinden, werden Athleten aus der ganzen Welt in einer Vielzahl von Sportarten zusammenbringen. Die französische Hauptstadt Paris wird 2024 zum Epizentrum des internationalen Sports, mit Wettbewerben in klassischen und neuen Disziplinen.

Erstmals neu bei den Olympischen Spielen ist die Sport- bzw. Tanzart Breakdance. Aus dem olympischen Programm gestrichen werden dieses Jahr hingegen die Sportarten Base-/Softball und Karate.

Wann? 26. Juli bis 11. August 2024

Wo? Paris

Die Olympischen Ringe in Paris

Paralympische Spiele 2024 in Paris

Die Paralympischen Spiele 2024 werden in Paris vom 28. August bis zum 8. September stattfinden. Während dieser 12 Tage werden etwa 4.400 der weltbesten paralympischen Athletinnen und Athleten in Paris antreten, um in einer Vielzahl von Sportarten ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und Leistungen zu präsentieren.

Diese Spiele sind ein wichtiges Symbol für Diversität und Gleichberechtigung im Sport und bieten eine Plattform, um das Bewusstsein für die Herausforderungen und Erfolge von Menschen mit Behinderungen zu schärfen. Sie inspirieren nicht nur die Zuschauer weltweit, sondern tragen auch zur Entwicklung des paralympischen Sports bei.

Wann? 28. August bis zum 8. September

Wo? Paris

©AFP

Fußball-EM 2024 in Deutschland

Der Sport-Sommer 2024 startet mit der Fußball-EM in Deutschland. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird Deutschland Gastgeber der UEFA EURO 2024 sein. Es ist das erste Mal seit der Wiedervereinigung, dass Deutschland Gastgeber dieses prestigeträchtigen Turniers ist.

Die Spiele finden in zehn Städten statt, darunter München, Berlin, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart. Fans können sich auf spannende Spiele freuen, bei denen 24 Nationalmannschaften um den Titel kämpfen. Beim Finale im Berliner Olympiastadion wird der neue Europameister gekrönt.

Wann? 14. Juni bis 14. Juli 2024

Wo? Verschiedene Städte in Deutschland

Der offizielle Spielball der Fußball-EM 2024. ©APA/dpa

UCI Straßenrad-Weltmeisterschaft 2024 in Zürich

Vom 21. bis 29. September 2024 wird Zürich Gastgeber der Rad- und Para-Cycling-Straßen-Weltmeisterschaften sein. Bei diesem Ereignis versammeln sich die besten Straßenradfahrer der Welt und kämpfen in verschiedenen Rennen um die begehrten Medaillien und den Weltmeistertitel im Straßenradfahren.

Die Wettkämpfe umfassen sowohl Einzelzeitfahren als auch Straßenrennen in verschiedenen Kategorien. Fans des Radsports können sich auf spannende Rennen freuen, die durch die Straßen und über die Hügel der Region führen.

Wann? 21. bis 29. September 2024

Wo? Zürich, Schweiz

Die Belgierin Lotte Kopecky gewann die Straßenrad-WM in Glasgow 2023. ©AP

Sonstige jährliche Events

Super Bowl LVIII

Der Super Bowl LVIII, das Endspiel der NFL-Saison, wird Anfang Februar 2024, genauer gesagt am Sonntag, den 11. Februar, ausgetragen. Als eines der größten Sportereignisse in den USA zieht es jedes Jahr Millionen von Zuschauern weltweit an, sowohl im Stadion als auch vor den Fernsehern. Auch in Europa gewinnt das Football-Großereignis jedes Jahr mehr Fans dazu.

Kansas City Chiefs Travis Kelce, links, und Quarterback Patrick Mahomes mit der Vince Lombardi Trophäe nach dem NFL Super Bowl 57 2023. ©AP

Tour de France 2024

Das weltberühmte Radrennen, die Tour de France, startet am 29. Juni und endet am letzten Juli-Wochenende in Paris. Die besten Radfahrer der Welt werden sich auf einer anspruchsvollen Strecke durch Frankreich messen.

Sieger der Tour de France 2023 Jonas Vingegaard aus Dänemark. ©AP

Tennis-Grand-Slams 2024

Die vier Grand-Slam-Turniere – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – werden auch 2024 die Tenniswelt begeistern. Diese Turniere ziehen die besten Spielerinnen und Spieler an und bieten jedes Jahr hochklassiges Tennis.

Novak Djokovic, Sieger der US Open 2023. ©AFP

Skisport

Ski-Alpin-Weltcups

Über die gesamte Wintersaison verteilt finden in verschiedenen Skiorten der Alpen die Ski-Alpin-Weltcups statt. Diese Events sind ein Highlight für alle Skisportfans.

Die Amerikanerin Isabella Wright in Val D'Isere, Frankreich im Dezember. ©AP

Vierschanzentournee

Das traditionelle Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf und das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sind feste Termine im Skisprungkalender. Die besten Skispringer der Welt werden dort ihr Können zeigen.

Der Österreicher Stefan Kraft flog im Dezember in Klingenthal auf den ersten Platz. ©AFP

Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Vom 15. bis 21. Januar 2024 findet das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel statt. Dieses Rennen gilt als eines der anspruchsvollsten und spektakulärsten im alpinen Skiweltcup.

V. l. Dave Ryding (GBR, 2. Platz), Daniel Yule (SUI, 1. Platz), Lucas Braathen (NOR, 3. Platz) am Sonntag, 22. Jänner 2023, während der Siegerehrung nach dem Weltcup - Slalom der Männer, in Kitzbühel. ©APA