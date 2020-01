"Glashaus" am Höchster Rohrspitz wird größer

Das im Naturschutzgebiet liegende Restaurant soll ausgebaut werden. Unter anderem wird der Gastgarten ausgebaut. Auch ein Kiosk für Badegäste ist vorgesehen.

Das im Naturschutzgebiet Rheindelta auf Höchster Gemeindegebiet direkt am See liegende Gasthaus und Restaurant Glashaus soll umgebaut und vergrößert werden. Das geht aus einer Kundmachung der BH Bregenz hervor. Das "Glashaus" befindet sich etwa 300 Meter südwestlich des Salzmann-Areals am Rohrspitz.