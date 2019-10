Glanzvoller EC-Auftritt von RHC Dornbirn gegen Briten

Dornbirn glänzte beim 8:0 Heimsieg im WS Europa Cup gegen Soham aus England und steht so gut wie in der nächsten Runde.

Die Engländer konnten nur in der Anfangsphase Paroli bieten, danach dominierten die Hausherren das Geschehen nach Belieben. Nach zehn Minuten brachte Gomez del Torno die Messestädter per flachen Schuss ins kurze Eck mit 1:0 in Führung. Ein Zusammenspiel der beiden Alberto´s sorgte neun Minuten später für eine 2-Tore-Führung. Garcia spielte Gomez del Torno in den Lauf, dieser schlenzte den Ball unhaltbar unter die Latte. Noch vor der Pause erzielten Hagspiel und Garcia innerhalb einer Minute die Treffer zum komfortablen 4-Tore-Vorsprung. Die Dornbirner Dominanz nahm im zweiten Spielabschnitt immer mehr überhand, zwar standen die englischen Inselroller hinter sehr kompakt, nach vorne fehlte es ihnen an Hochkarätern und konnten die Heimischen nur selten unter Druck setzen. Ein Gomez-Doppelpack setzte in der 37. Minute schließlich die Vorentscheidung und da Hagspiel nach dem zehnten Teamfoul der Gäste den direkten Freistoß souverän verwandelte, leuchtete in der Stadthalle ein 7:0 von der Anzeigentafel. Bei diesem Zwischenstand war der Arbeitstag auch für den fehlerfreien Mirantes getan, er räumte das Tor für Lechleitner, der darauf gleich einen direkten Freistoß hielt und wie auch sein Keeper-Kollege Mirantes bis zum Ende die „Null“ hielt. In den Schlussminuten sorgte ein Powerplay-Tor durch Fäßler für den hohen 8:0 Heimerfolg. Bei den Engländer hingen die Köpfe, wurde doch mit einem engeren Resultat gerechnet. Für die Gende-Truppe sollte ein 8-Tore-Polster fürs Rückspiel am 16. November wohl mehr als ausreichend sein und für ein Weiterkommen reichen.