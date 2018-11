Glanzvolle Eröffnung

Die Simo-Zentrale - offiziell Alpin Sport Center - wurde im Beisein des Landeshauptmanns Markus Wallner eröffnet

Zahlreiche Besucher machten sich am vergangenen Freitag Abend auf Einladung der Silvretta Montafon GmbH – kurz Simo – auf zur neu errichteten Zentrale in Schruns, um der offiziellen Eröffnung beizuwohnen. Und die Gästeliste konnte sich mehr als nur sehen lassen, denn zahlreiche Politiker wie etwa der Landeshauptmann Markus Wallner, Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Standesrepräsentant Herbert Bitschnau odersämtliche Bürgermeister des Montafons machten den Vorständen und Betreibern der Simo ihre Aufwartung.

Authentisch zeigt sich nicht nur das Interieur des Gebäudes, sondern auch die Simo selbst an diesem Abend, denn alle Personen, die in diesem Gebäude arbeiten – es ist der Verwaltungstrakt der Simo – bedienten an diesem Abend die Gäste. Zwar nicht vom Fach, aber charmant und mit viel Witz wurde den Gästen Getränke und kleiner Snacks angeboten.