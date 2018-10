Glanz, der die Fantasie anregt

Kunst lässt einen Ort glühen und Menschen strahlen: "Lichtstadt" wurde gestern Abend in Feldkirch gestartet.

Gute Lichtkünstler bringen die Betrachter nicht einfach nur zum Staunen, bei all der Farbe, die einen umgibt, darf und soll nachgedacht werden. „Freiheit“ war unter anderem gestern Abend in bunten Buchstaben auf der Schattenburg zu lesen. Das mittelalterliche Bauwerk diente dem deutschen Künstler Philipp Geist als Projektionsfläche für eine seiner mittlerweile schon legendär gewordenen Licht- und Videoinstallationen. Dass er vertreten ist, wenn Feldkirch nun zum 800-Jahre-Jubiläum zur „Lichtstadt“ wird, spricht für das Qualitätsbewusstsein der Veranstalter und des Vereins mit dem renommierten Architekten Stefan Marte (marte.marte-architects) als Obmann und den Ausstellungsexperten Thomas Häusle (Kunstraum Dornbirn) und Arno Egger (Johanniterkirche Feldkirch) unter den engagierten Mitgliedern. Angesichts höchst ausgereifter Son et Lumière-Festivals, die in Frankreich beispielsweise Tausende an markante Plätze locken, und einer Werbeindustrie, die die Wirkung des Lichts längst ausnutzt, muss man schon einiges aufbieten, um nicht nur mithalten zu können, sondern in die Kategorie Kunst zu fallen.