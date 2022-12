Glänzendes Stiftungsfest der Clunia-Feldkirch

Am vergangenen Wochenende fand in Feldkirch das 114. Stiftungsfest der Feldkircher Mittelschulverbindung Clunia statt.

Feldkirch . Nach den coronabedingten Einschränkungen der letzten Jahre konnte nun das 114. Stiftungsfest mit der Festmesse mit Dompfarrer Fabian Jochum in der Kapuzinerkirche und der Festkommers in der gut gefüllten Ritterstube der Schattenburg unter dem Präsidium von Senior Jakob Hammerer erfolgreich begangen werden.

Festredner Benedikt König zeigte in seiner Rede auf, dass es in Zukunft notwending sein wird, „das Vertrauen zwischen Wähler und Politik zu verbessern; dazu sind vor allem drei Dinge notwendig: Förderung der Eigenverantwortung, Authentizität und die Förderung des politischen Diskurses“. Der Feldkircher Stadtrat ging dabei darauf ein, wie die Politik verlorenes Vertrauen zurück gewinnen kann und schloss seine Ausführungen mit einem Zitat aus Goethes Faust: „Und wenn ihr euch nur selbst vertraut, vertrauen euch die anderen Seelen“.

Zwar gehört die Feldkircher Clunia, seit dem auch Mädchen als Vollmitglieder aufgenommen werden, nicht mehr dem österreichischen Dachverband an, doch wurde 1992 mit dem Mittelschul-Kartell-Verband ein Freundschaftsabkommen geschlossen. Anlässlich des 30-jährigen Kooperations-Jubiläum reiste auch der MKV-Vorsitzende Thomas Weickenmeier aus Wien an, um Clunia für diese Treue zu danken. Clunia habe mit der vollberechtigten Aufnahme von Mädchen einen Zukunftsweg beschritten, der erfolgreich sei. Aus diesem Anlass wurde beim Stiftungsfest auch ein „Fahnenband“ ausgetauscht.

Im Zuge des Stiftungsfestes konnte Michael Rusch auch drei Schüler als neue Mitglieder vorstellen. Mit Marie Hammerer aus Rankweil, Luca Schöch aus Göfis und Jonas Prenn aus Rankweil konnte Senior Jakob Hammerer drei neue Probemitglieder („Füchse“) in die Clunia aufnehmen. In weiterer Folge konnten auch zahlreiche Altmitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden. Das 125-Semesterband erhielten Armin Elsäßer aus Bregenz, Paul Frick aus Rankweil, Norbert Rusch aus Feldkirch und Wolfgang Rusch aus Dornbirn, das 75-Semester-Band Alexander Muxel aus Rankweil, Klaus Fußenegger aus Schwarzach und Johannes Türtscher aus Ötzerau und das 50-Semester-Band ging an Michael Rusch, Martin Häusle aus Feldkirch und Markus Berjak aus Göfis. Die Laudatio hielt Philistersenior Achim Zortea.