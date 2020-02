Gitarren und Gesang

Der Kulturverein illlitz lud zu Konzert mit Montafoner Sopranistin und Gitarristin

Er gastierte bereits einige Male in Österreich, der bekannte Gitarrist Damian Cazeneuve. Bereits des öfteren spielte er auch mit der in Schruns geborenen Barbara Tschugmell. Sie ist seit kurzem wieder aus Salzburg in ihre Heimat Schruns zurück gekehrt und konnte ihn unter anderem auch aus diesem Grund für ein Konzert im Pfarrsaal in Schruns gewinnen.

Ein Novum allerdings war, dass die argentinischen Sopranistin Luciana Roffa, die momentan in Berlin lebt, mit ins Boot geholt werden konnte. Denn Damian Cazeneuve trat sowohl mit Roffa wie auch mit Tschugmell auf, doch noch nie bestritten die drei gemeinsam ein Konzert. Während Barbara Tschugmell sowohl in Gesang als auch im Gitarrenspiel brillierte, sang Luciana Roffa in ihrem unverwechselbaren Sopran und Damian Cazeneuve begleitet die beiden Damen gekonnt mit seiner Gitarre. Eine beachtliche Zuhörerschar zollte den drei begnadeten Musikern am Ende des Konzertes, das der Kulturverein illitz mit seinem Obmann Hubert Sander organisiert hatte, viel Applaus am Ende nach der rund einstündigen Vorstellung.