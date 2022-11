Gisinger Sportler machen sich winterfit

Großer Wintersportbasar in der Mittelschule Oberau.

FELDKIRCH Über 25 Jahre ist der Skibasar fester Bestandteil für die startende Wintersaison in Gisingen. Einen großen Ansturm durfte er auch heuer wieder erleben. Zum fünften Mal wurde der Basar in der Mittelschule Gisingen veranstaltet. Schnäppchen soweit das Auge reicht. Wintersportfans kamen vergangenes Wochenende voll auf ihre Kosten. Den hellen, großen Räumen im Eingangsbereich der Schule bot für den Andrang dennoch genügend Platz um in gebrauchte, gut erhaltene Wintersportartikel zu schmökern. „501 Artikel standen heuer zum Verkauf“, sagt SV-Gisingen Obmann Michael Pucher. „Das ist ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr!“ Besonders beliebt waren Wintersportequipment für Kinder. Als Besonderheit gab es ein Hybrid-Snowboard für Skitourenfahrer, das sogenannte „Splitboard“. „Das war auch schnell vergriffen“, schmunzelt Pucher. TAY