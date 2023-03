Gisinger Musiker rufen: „Auf und Drauf – jetzt würd g'feschtat!“

Vereinshöhepunkt des Jahres wird das Bezirksmusikfest in Gisingen.

GISINGEN Das Bezirksmusikfest in Feldkirch-Gisingen steht vor der Tür und verspricht wieder ein Highlight für alle Musikliebhaber zu werden. Vom 16. bis 18. Juni dreht sich alles um Marschmusik, Festzeltstimmung und jede Menge Unterhaltung, womit das 130-jährige Bestandjubiläum des Gisinger Musikvereins gebührend gefeiert werden soll. Besonders erwähnenswert ist der Marschmusikwettbewerb unter dem Motto “Auf & Drauf – jetzt würd marschiert!” am Samstag, den 17. Juni. Hier werden verschiedene Kapellen aus dem Ländle, darunter auch die Militärmusik Vorarlberg, ihr Können unter Beweis stellen. Der Wettbewerb beginnt um ca. 14:00 Uhr im Waldstadion in Gisingen und wird sicherlich ein spannendes Spektakel für alle Zuschauer. Buntes Programm Die Festobfrauen Julia Köchle und Nadine Lampert haben sich etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht: Neben dem Wettbewerb wird es auch jeden Abend einen Sternenmarsch geben, der mit dem Festzelt verbunden ist. Hier haben die Festobfrauen für beste Unterhaltung gesorgt: Freuen Sie sich auf Live-Musik von „igspielt“, „Die Albkracher“ und „uptoseven“ sowie DJ „Dave the Voice“ und DJ „Psik“. Helfer werden gesucht Am Sonntag startet der Tag mit einer Festmesse um 09:30 Uhr, gefolgt vom Frühschoppen mit Bärig Böhmisch und dem Festumzug um 13:30 Uhr, der von allen Musikvereinen gestaltet wird. Um ein solch großartiges Fest auf die Beine zu stellen, ist jedoch die Hilfe von vielen Helfern nötig. „Wir rufen daher alle Musikvereine auf, sich zum Sternmarsch oder Festumzug anzumelden und auch als Helfer, Festdamen oder „Täfeleträger“ mitzuwirken“, so die Obfrauen Als Dankeschön gibt es eine Freikarte für das Fest, Verpflegung während des Dienstes und eine Einladung zum Helferfest. „Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.“ TAY Weitere Informationen zum Fest findet ihr hier: www.aufunddrauf.at