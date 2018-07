Gisinger Jungfeuerwehr fährt in die Hauptstadt

Nachwuchs der Feuerwehr Gisingen qualifiziert sich für die Bundesbewerbe in Wien.

Feldkirch, Ludesch Kürzlich fanden die 39. Vorarlberger Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe in Ludesch statt, bei denen 43 Gruppen ihr Können für das FJLA in Bronze und Silber unter Beweis stellen durften. „Der jährliche Feuerwehrtreffpunkt zu Beginn der Sommerferien ist für uns eine sehr bedeutende Plattform. Zum einen steht das Kräftemessen im Mittelpunkt, zum anderen der freundschaftliche Austausch unter den Feuerwehrleuten. Mit Reden kommen bekanntlich die Menschen zusammen und in Ludesch konnten diese Ziele erreicht werden“, sagt Landesfeuerwehrinspektor Hubert Vetter im Rahmen der Siegerehrung.

Die Feuerwehrjugend Gisingen startete in der Kategorie Bronze mit zwei Gruppen, die den dritten und siebten Platz belegten. Ebenso fanden am Nachmittag die Qualifikationsbewerbe für die Bundesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe in Wien statt. Und auch hier zeigte die Gisinger Gruppe eine starke Leistung. „Damit stand fest, dass sich unsere Jugend als eine von vier Gruppen aus Vorarlberg für die Bewerbe in Wien Ende August qualifiziert hatte“, freut sich Kommandant Gerhard Tschann. Die Feuerwehrjugend-Leistungsbewerbe sind auf die zwei Disziplinen Löschangriff und Hindernislauf aufgeteilt.