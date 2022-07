GIS auch fürs Streaming, außer...

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Diskussion um die GIS-Gebühren.

Am Montag entschied der Verfassungsgerichtshof, dass am 2024 auch für das Streamingangebot des ORF GIS-Gebühren bezahlt werden müssen. Die Beschwerde wurde vom Unternehmen bereits vor drei Jahren eingebracht, wie ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in "Vorarlberg LIVE" erklärt.