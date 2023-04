Girls Day: Techniktag für Mädchen in Bregenz

Bregenz (BRK) – Am 27. April 2023 ging der von der Stadt Bregenz organisierte Girls Day über die Bühne.

Sie durften hinter die Kulissen des Festspielhauses und der Bregenzer Festspiele sowie der Vorarlberger Kulturhäuser blicken. An dem internationalen Aktionstag können Mädchen ihre Kompetenzen für technische, handwerkliche oder naturwissenschaftliche Bereiche, die oft von Männern dominiert sind, entdecken oder verfestigen.

Für die Mädchen der dritten Schulstufe war es ein aufregender Tag: Im Festspielhaus bekamen sie einen Einblick in die Abteilungen Multimedia, Ton und Licht und durften selbst eine kleine Veranstaltung aufbauen. Bei den Vorarlberger Kulturhäusern wurden ihnen im vorarlberg museum, im Landestheater und im KUB verschiedene technische Gewerke nähergebracht und unterschiedliche Berufe erklärt.

Aufgrund der Initiative des Fachbereichs Frauenservice und Gleichstellung der Landeshauptstadt Bregenz gab es am diesjährigen Girls Day Aktionen und Projekte in mehreren Städten und Gemeinden in Vorarlberg.