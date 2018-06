Gips, Ton und viel Phantasie

Die Kinder der Volksschule Beschling ließen bei einem Kunstprojekt ihrer Fantasie freien Lauf

Dass die Kinder der Volksschule Beschling ihre Klasse mit der Natur als Lernfeld tauschen, kommt schon hin und wieder mal vor. In den vergangenen Wochen war einmal mehr Lernen im Freien angesagt – ganz konkret nutzten sie jedoch den Vorplatz der Schule, um gemeinsam mit Künstlerin Franziska Stiegholzer ein Kunstprojekt umzusetzen. „Möglich ist dieses Angebot durch die Unterstützung des Vorarlberger Kulturservice, der nachhaltige Schulprojekte sowie die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kultur fördert“, nutzt sie stellvertretend für alle Beteiligten die Gelegenheit für ein „Danke“. Franziska Stiegholzer, die ursprünglich in Wien Bildhauerei studiert hat und als freischaffende Künstlerin tätig ist, zeigte den Kinder einerseits den Rahmen, was mit Gips und Ton umsetzbar ist, andererseits aber auch die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten auf. So dienten beispielsweise Kunststoffabfälle als Gussformen, auch Keksausstecher bildeten die Basis für individuelle Kreationen.