Gipfeltreffen des ehemaligen und aktuellen Meister

Alpla HC Hard empfängt Spitzenreiter Krems.

Fünf Runden vor Ende der HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang erwartet Teams und Fans ein brisanter 18. Spieltag. Können die jeweiligen Gastgeber ihren Heimvorteil nutzen, bringt das einmal mehr Bewegung in den Kampf um die Tickets für das Meister-PlayOff. Das Gipfeltreffen ALPLA HC Hard vs. UHK Krems wird am Freitag um 18:30 Uhr anpepfiffen.