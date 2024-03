"Ginger-Run" in Boston: Ein freudiges Rennen zu Ehren des St. Patrick's Day

Der virale TikTok-Clip zeigt wie Boston den St. Patrick's Day, am 17. März 2024, mit einem einzigartigen und fröhlichen Ereignis – dem alljährlichen "Ginger-Run" feiert.

Bei diesem Wettlauf stehen Rothaarige im Mittelpunkt, die in grünen Outfits und zum Teil in ausgefallenen Kostümen zur Ehre des irischen Feiertags um die Wette rennen.

Event zu Ehren des St. Patrick's Day

Am St. Patrick's Day verwandelt sich Boston in eine Bühne für den "Ginger-Run", ein Event, das sich durch eine besondere Teilnehmergruppe auszeichnet: rothaarige Männer und Frauen.

Der Wettlauf der in dem TikTok gezeigt wird, zieht jedes Jahr zahlreiche Zuschauer an die Strecke, die die Läufer mit Jubel und Applaus unterstützen. Die freudige Atmosphäre ist ansteckend; Läufer wie Zuschauer teilen ein riesiges Grinsen und genießen den Tag in vollen Zügen. Dieses Event unterstreicht die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt, zwei Kernwerte des St. Patrick's Day.