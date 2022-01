Gildenball auf 2023 verschoben

Auf Grund der CORONA Maßnahmen hatte die Bregenzer Faschingsgesellschaft den Gildenball bereits um einen Monat, auf den 25. Februar 2022, verschoben. Nun sagt der Verein den Ball für dieses Jahr ab.

Eine weitere Verschiebung des Balles in den Frühling oder in den Sommer haben wir erwogen, kamen aber zu dem Schluss, dass der Gildenball in die Faschingszeit gehört und in dieser Zeit seine Besonderheit entfaltet“, so Präsident Alexander Pehr.