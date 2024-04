Gift-Alarm an beliebtem Strand in Kroatien: Asbest-Gefahr befürchtet

Eine lokale Bürgerinitiative bei Split warnt vor einer Asbestverseuchung am Strand Kosica. Die Behörden sehen allerdings keine Gefahr.

Im malerischen Vranjic, auch bekannt als "Klein-Venedig", liegt der öffentliche Strand Kosica, an dem laut der Bürgerinitiative "Mjesto Koje Hoće Živjeti" seit Jahren eine Gesundheitsgefahr durch Asbest besteht. Diese Gruppierung, die sich für die Lebensqualität in Vranjic einsetzt, behauptet, dass die gefährlichen Asbestfasern aufgrund von Abfallprodukten einer nahegelegenen Zementfabrik am Strand präsent sind.