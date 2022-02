"Gibt keinen, der sich nicht über diesen Erfolg freut"

Vorarlbergs Ski-Legende Marc Girardelli war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE", um den "Tag der Vorarlberger", speziell den Sieg von Johannes Strolz, bei den Olympischen Winterspielen in Peking zu analysieren.

Am nächsten stehe ihm wohl der Olympiasieg von Johannes Strolz in der alpinen Kombination, wie Girardelli meint, mit dessen Vater Hubert, ebenfalls Olympiasieger in der Kombination, als er in Jugendjahren noch für Vorarlberg fuhr, ein Zimmer teilte.