Ghosting: Wenn sich Date-Partner in Luft auflösen

Viele suchen im Internet nach der großen Liebe. Rund jeder Fünfte hat dabei schon Erfahrung mit "Ghosting" gemacht.

Häufig "ghosten" Menschen in der Anfangsphase einer Beziehung, paradoxerweise gerade dann, wenn die Begegnung vielversprechend war. Das könne schnell überfordern, erklärt die Expertin Tina Soliman. Die 40-Jährige hat vor zehn Jahren in Berlin "Die Liebeskümmerer" gegründet. Die Kunden können sich per Mail, WhatsApp, Skype, am Telefon oder auch persönlich von einem der insgesamt acht Therapeuten und Therapeutinnen beraten lassen.