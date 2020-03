"Ghörig": Das neue Queer-Event im Ländle

Am Samstag wird in Bregenz "ghörig" gefeiert.

Am Samstag wird im Between in Bregenz "ghörig" gefeiert. "Be whoever you want to be" lautet das Motto des Queer-Events.

Die Veranstaltung soll eine tolerante, sichere und liebevolle Umgebung bieten, in der jeder frei von Diskriminierungen tanzen, schmusen und feiern kann.

All genders are welcome

"Es ist egal welches Geschlecht du hast, welche Sexualität oder welche Zahnpasta du verwendest - just be nice. Sexismus, Homophobie, Rassismus, Bodyshaming und alle anderen Arten von Diskriminierung haben auf dieser Veranstaltung keinen Platz", heißt es vonseiten der Veranstalter.

"Ghörige" Specials

DJ DUO - Atomic Shitten

DJ Dario Loss

Schlangenfrau "Ms. Serpent"

Glitzerfeen, die dich die ganze Nacht beglitzern

When & Where