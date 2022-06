Gfrörer Wegkreuz mit neuem Glanz und Segen

Feierliche Segnung für das Dornbirner Gfrörer-Kreuz am Pfingstmontag.

Dornbirn. Die Initiative, ein altes Kulturgut, das dem Zerfall nahe war, zu restaurieren, ergriff Herbert Rella. Der Dornbirner gründete in Eigeninitiative ein Team mit dem Namen „Wegkreuz“. In seiner Freizeit scheute er weder Arbeit noch Mühe, Befürworter zu finden. An der Finanzierung für die Instandsetzung beteiligten sich die Diözese, die Pfarre St. Martin, die Stadt und das Stadtmuseum Dornbirn, wie auch das Denkmalamt. Ebenso konnte er einen Nachbarn des Wegkreuzes dafür gewinnen. In seiner Ansprache richtete Rella den Dank an alle Spender und Gönner und ging außerdem auf die Geschichte des Wegkreuzes ein, das in der Zeit um 1830 bis 1840 errichtet wurde. Bedauerlicherweise blieb der Künstler unbekannt. Bekannt hingegen ist, dass die Menschen damals vor diesem Kreuz um Hilfe gegen hohes Fieber gebetet hätten und ebenso bei Grippewellen oftmals den Weg zu diesem Kreuz suchten.

Arbeitsprojekt der OJAD

Wie bereits berichtet, entstand für das Vorhaben ein Arbeitsprojekt der OJAD (Offene Jugendarbeit Dornbirn). GF Martin Hagen ließ sich für eine Zusage nicht lange bitten und ließ sich davon auch spontan begeistern. Für die Restaurierung konnte Nicole Mayer gewonnen werden. Die Jugendlichen vom Job Ahoi mit Projektleiter Andreas Huemer waren mit Eifer dabei. Für die Instandsetzung wurden über 190 Stunden aufgewendet. Aber auch Respekt und Wertschätzung, gerade für ein so heikles Projekt ausgesucht worden zu sein, machte sich bei ihnen bemerkbar. Am Tag der Segnung des Kreuzes scheute es Viktor nicht, seine Gefühle preiszugeben. Der Jugendliche gab einen kurzen Einblick in seine Kindheitserlebnisse und erzählte über das Projekt, das in innerlich berührte.

Feierliche Segnung