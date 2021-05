„Gewöhnen kann man sich daran nicht“

Verkaufen und Bedienen mit Mund- und Nasenschutz ist eine doppelte Belastung.

Dornbirn. Es gehört schon zum Alltagsbild. Leute tragen Maske. Überall im öffentlichen Raum, in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch beim Einkaufen. Wir besorgen die Dinge, die wir zum täglichen Leben brauchen, bezahlen an der Kasse, danach versorgen wir die Maske wieder in der Jackentasche. Anders ergeht es den Verkäuferinnen und Verkäufern, die von morgens bis abends mit einem Mund- und Nasenschutz arbeiten müssen. Rund um den Dornbirner Markplatz sind mehrere Bäckereien angesiedelt. Zur Freude jener, die einen Stadtbummel unternehmen und sich zwischendurch vom Duft von frischem Brot und Gebäck in den Brotladen ziehen lassen. Einladend für eine kurze Pause auch für all jene, die in den vielen Geschäften in der Innenstadt einer Arbeit nachgehen. Manche kommen schon zu einem kleinen Frühstück, das die Bäckereien früh anbieten.