Gewitter - eine Gefahr im Gebirge

Gewitter sind in der heißen Jahreszeit häufig. Oft überraschen sie einen gerade dann, wenn man in den Bergen unterwegs ist. „Deshalb ist es für alle Bergsportler wichtig, den Wetterbericht im Auge zu behalten“, betont Mario Amann von Sicheres Vorarlberg.

Kommt man doch einmal in ein Gewitter, kann auch richtiges Verhalten Leben retten:

- Nicht in Panik geraten, sondern Ruhe bewahren, sonst droht Absturzgefahr

- Gipfel, ausgesetzte Grate, nasse Rinnen, eisengesicherte Steiganlagen und Klettersteige und die Nähe von Einzelbäumen so rasch wie möglich verlassen

- Im Ernstfall auf eine isolierende Unterlage mit angezogenen Beinen sitzen

Personengruppen: jeder soll einzeln sitzen oder mit geschlossenen Beinen stehen, den anderen also nicht berühren

- Auch der Waldrand soll möglichst gemieden werden, besser im Wald das Gewitter abwarten

- Höhlen und Grotten sind nur dann sicher, wenn sie genügend Rücken- und Kopffreiheit sowie ausreichend Abstand von der Außenkante bieten

- Für jeden Bergsportler gilt grundsätzlich: sich gut informieren und rechtzeitig umkehren sind der beste Schutz vor Gewitter und Blitzschlag!