Gewinner*innen der Fahrrad-Schnitzeljagd gekürt

Rund hundert Radfahrer*innen haben bei der ersten Fahrrad-Schnitzeljagd der Marktgemeinde Rankweil teilgenommen. Nun wurden die Gewinner*innen ermittelt.

Das heurige Jahr stand in der Marktgemeinde Rankweil im Zeichen des Fahrrades – zahlreiche Veranstaltungen hatten zum Ziel, den Umstieg aufs Rad noch attraktiver zu machen. Im Zuge dessen wurde von April bis Oktober zu einer abenteuerlichen Schnitzeljagd auf dem Drahtesel geladen: Startpunkt war der Vorplatz der Basilika. Dort wartete das erste Rätsel, das über QR-Code abgerufen werden konnte und dessen Lösung zur zweiten Station führte. Zahlreiche Familien und Fahrradfans ließen sich den sportlichen Rätselspaß nicht entgehen und erkundeten die insgesamt acht Stationen mit Ziel am Mühlbach.

Preise überreicht

Unter allen Teilnehmenden wurden nun die Gewinner*innen per Losziehung ermittelt und durch Rankweils Mobilitätsbeauftragte Katrin Ehrenbrandtner überreicht: Über den Hauptpreis – einen 200-Euro-Gutschein für den Einkauf bei einem Rankweiler Fahrradfachhändler – darf sich Ramona Heinzle freuen. Die Familie von Claudia Suppan konnte einen Gutschein für eine Saisonkarte im Erlebnisbad Frutzauen in Sulz entgegennehmen und die siebenjährige Nerea Tedesco erhielt einen Rankweil Gutschein im Wert von 40 Euro – einlösbar in rund 30 Betrieben in Rankweil. Weiters verlost wurden sieben Rankweil-Gutscheine im Wert von 20 Euro, über die sich Thomas Bürk, Stephanie Friedrich, Stefan Gerold, Vanessa Gurschler, Manuel Bischof, Paul Stopinski und Alena Hartmann freuen dürfen.