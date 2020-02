Gewinner und Verlierer

Der Vorarlberger Musiker Falco Luneau ist unser Gewinner - Thomas Muster unser Verlierer des Tages.

Gewinner

Der Vorarlberger Musiker Falco Luneau lebt seinen Traum. Im zarten Alter von zwölf Jahren übte Falco noch unter der Dusche eine Rede für den Grammy Award ein, nur für den Fall, dass er den Musikpreis eines Tages gewinnen sollte. Der Junge aus Brand sang mit 14 zum ersten Mal vor Publikum, dann folgte die ORF-Casting-Show Starmania. Später wurde er Mitglied der Boygroup „jetzt anders“, wo er allerdings wieder ausstieg um sich musikalisch anders zu verwirklichen. Nach seiner Singer-Songwriter-Zeit und einem Auftritt vor 280.000 Menschen in Holland, ist er jetzt mit einem neuen musikalischen Projekt am Start. "Still" heißt seine neue Band, die mit "Run Away" jetzt ihr erstes Video veröffentlichte.



VOL.AT meint - ganz nach Aerosmith: "Dream until your dream comes true " ( Träume, bis deine Träume wahr werden; aus dem Song "Dream on")