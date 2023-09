Gewinne eine Toy Party

Ein Abend voller Spaß

Die Toy Partys kann man für spezielle Anlässe wie Junggesell-Innenabschiede, Geburtstage oder einfach als lustigen und informativen Abend unter Freunden buchen. Alternativ kann man auch zu einer von Bettys Partys in ihrer Praxis „Liebes°Leben“ in Feldkirch kommen. Dort kann man in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit anderen neugierigen Menschen einen Abend voller Spaß und spannender Entdeckungen erleben. „Lasst uns auf lustige und lustvolle Art und Weise viel Neues über Spielzeuge für Erwachsene lernen. Ich präsentiere euch eine breite Produktpalette, die von hochwertigen Dessous über prickelnde Body-Care-Produkte bis hin zu den begehrten kleinen Helferchen reicht. Sie dürfen die Toys an oder in der Hand testen aber nicht dort wo sie wirklich verwendet werden ;-)“, so Bettina Schwung.