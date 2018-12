Gewerbeflächen in Vorarlberg: Rund um Bregenz sind sie am teuersten

Die wirtschaftlich gute Entwicklung zeigt auch Schattenseiten im Immobilienmarkt, wie eine Studie von Ländleimmo zeigt: Das Angebot für Gewerbeflächen sinkt, der Preis steigt - vor allem in einem Bezirk.

Städte führen bei Gewerbeflächen – und Hard

So wurden seit 2008 die meisten Gewerbeflächen in der Stadt Dornbirn zum Kauf angeboten, gefolgt von Feldkirch, Bregenz, Hohenems und Lustenau. Auf Platz sechs liegt die Bodenseegemeinde Hard, noch vor Bludenz, Götzis, Lochau und Klösterle. Im langjährigen Vergleich zeigt sich, dass die Zahl der verkäuflichen Gewerbeflächen im Bezirk Dornbirn rückläufig sind, im Bezirk Bregenz hingegen leicht ansteigend. Dafür kann es viele Ursachen geben, von Neubauten und Umwidmungen bis zur Firmenauflösungen sind mögliche Ursachen für Veräußerungen von Betriebsflächen.

Bezirk Bregenz wird rasant teurer

Insgesamt ist jedoch der Bezirk Bregenz bei der Zahl der verkäuflichen Gewerbeflächen vorne. Auffallend am Bezirk Bregenz ist jedoch eine weitere Entwicklung: Hier steigt der Kaufpreis pro Quadratmeter Betriebsfläche stärker als in den anderen Bezirken an, betroffen ist vor allem das untere Rheintal. Rein von der Zahl der angebotenen gewerblichen Immobilien liegt Vorarlbergs nördlichster Bezirk auf Platz zwei nach Dornbirn, war aber in sieben von zehn Jahren der teuerste Bezirk für den Ankauf von Betriebsflächen. Die geringsten Preissteigerungen verzeichnete hingegen der Bezirk Dornbirn, der seit zwei Jahren sogar der günstigste Bezirk Vorarlbergs ist. So kostet der Quadratmeter Gewerbefläche im Bezirk Bregenz inzwischen ein Drittel mehr als in den anderen Bezirken.