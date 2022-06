Gewappnet für den Ernstfall

Hochwasserschutzübung entlang der Ill-Stadtstrecke.

FELDKIRCH Was tun, wenn die Ill entlang der Stadtstrecke über ihre Ufer tritt? Dieses Szenario wurde vergangenen Montag geprobt.

Gemäß behördlichen Auflagen der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch ist in regelmäßigen Abständen von drei Jahren eine Hochwasserschutzübung durchzuführen. Diese Übung fand vergangenen Montag statt und dauerte bis in die Abendstunden an. Die L191a wurde dafür gesperrt.