„Gewalttätigkeit wird nicht akzeptiert“

Am Wochenende kam es in Andelsbuch zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 30-Jähriger durch einen Messerstich verletzt wurde. WANN & WO sprach mit Polizei und der Asyl- und Integrations­beauftragten.

Ein 26- und ein 30-jähriger Mann sind in der Nacht auf Sonntag, gegen Mitternacht, in Andelsbuch im Bregenzerwald auf der Straße von einer Gruppe von sechs bis sieben Burschen angepöbelt und mit Faustschlägen attackiert worden. Laut Angaben der Polizei sprachen die Burschen gebrochen Deutsch. Der 30-Jährige erlitt einen Messerstich in den Rücken und musste ins LKH Bregenz. Die Angreifer flohen kurz danach in Richtung Flüchtlingsheim. Bereits kurze Zeit nach dem Vorfall kontrollierte die Polizei mehrere Personen in der Asylwerber-Unterkunft. Ob es sich dabei um die Täter handelte, werde derzeit noch ermittelt.